السعودية تعتقل الموالين لأحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف

2020/03/17 | 22:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة عكاظ السعودية اليوم، أن “893” شخصاً من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع تم اعتقالهم بتهم الفساد والإخلال بالواجبات على حد تعبيرها.وأضافت أن المتهمين أحيلوا إلى محاكم متخصصة للنظر […]

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