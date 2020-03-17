الصحة تنتقد الاجراءات المتخذة في منع التجمعات البشرية

2020/03/17 | 22:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] إنتقدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الاجراءات المتخذة بمنع التجمعات البشرية، مؤكدة بأنها لا تتناسب مع حجم انتشار فيروس كورونا وتسجيل حالات يومية بالاصابة، مطالبة القوات الامنية والقضاء بإتخاذ الاجراءات اللازمة.

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