نقيب الصحفييين العراقيين اللامي يدعو لوضع خطط لبناء مستشفيات متخصصة بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات

2020/03/17 | 22:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، الحكومة الى عقد جلسة طارئة لخلية الازمة لوضع خطط لبناء مستشفيات متخصصة في بغداد والمحافظات للذين يصابون بفيروس كورونا.وقال للامي في تغريدة له وتابعته وكالة صدى : ” ادعو الحكومة لعقد جلسة طارئة لخلية الازمة بحضور وزيري الدفاع والبلديات لوضع خطط لبناء مستشفيات متخصصة في بغداد والمحافظات

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