العطواني: تمرير الزرفي سيؤسس لعرف سياسي خارج الدستور

2020/03/17 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل الاستراتيجي جمعة العطواني، اليوم الثلاثاء، على ان “تمرير الزرفي لرئاسة الحكومة الانتاقلية سيؤسس لعرف سياسي خارج الدستور”.وقال العطواني لـ”العهد”، ان “رئيس الجمهورية تعامل بمزاجيات مع مرشحي الكتلة الأكبر”.واضاف، ان “الزرفي شخصية جدلية يتقاطع مع مطالب الإصلاح”.انتهى..م.ر

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