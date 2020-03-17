2020/03/17 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الحسينية تدعو يونامي لزيارة مطار كربلاء والإطلاع على آثار التدمير بغداد تشكو واشنطن لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بغداد -الزمان تقدم العراق بشكوى إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بخصوص القصف الأمريكيّ على القوات العراقيّة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيّة في بيان اطلعت عليه (الزمان) الثلاثاء ان الوزارة (بعثت […]

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