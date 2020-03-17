قوات التحالف تنسحب من قاعدة القائم بالعراق

2020/03/17 | 22:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات التحالف في العراق انسحابها من قاعدة القائم مع حدود سوريا وتسليم مسؤوليتها إلى قوات الأمن العراقية....

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