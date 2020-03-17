دولة القانون تكشف عن اصدار موقف موحد لبعض الكتل خلال الساعات المقبلة بشأن تكليف الزرفي

2020/03/17 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، انه “سيصدر موقف موحد لبعض الكتل خلال الساعات المقبلة بشأن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء”.وقال الركابي في تصريح اطلعت عليه “العهد نيوز”، انه “قريبا وخلال الساعات القادمة سيصدر موقف موحد لكتل تضم اكثر من ١٢٠ نائب”.واضاف ان “موقف القوى الاخرى منسجمة مع […]

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