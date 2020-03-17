الياسري يوجه باستخدام سلطة القانون لردع كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الحالية

2020/03/17 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، باستخدام سلطة القانون لردع كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الحالية على حساب الشعب العراقي.

وطمأن الياسري خلال جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من الأسواق والمحلات التجارية في بغداد، المواطنين واصحاب المحال على حدٍ سواء من أن حركة البضائع تجري بانسيابية عالية، موجهاً قسم الجريمة الاقتصادية بالاستمرار بمتابعة الأسواق والمحلات التجارية ومحاسبة كل من يتلاعب بالأسعار.

ونبه الياسري إلى عدم الترويج للإشاعات والأخبار الكاذبة التي تثير الذعر والرعب في صفوف المواطنين، مشدداً في ذات الوقت باستخدام سلطة القانون للحد لردع كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الحالية على حساب ابناء الشعب العراقي.

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