متنبئ جوي يتوقع هطول امطار شديدة الغزارة خلال الساعات المقبلة

2020/03/17 | 22:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي، نائل العلي، اليوم الثلاثاء، هطول امطار غزيرة في مناطق عدة من البلاد، خلال الساعات المقبلة.وكتب العلي، في منشور له على جدريته في ’’فيسبوك’’ أنه ستكون هناك “أجواء ممطرة الليلة وصباحا ملبدة بالغيوم الرعدية”.وتابع ان البلاد ستمر “بمنخفض جوي ذو تأثيرات شبه قطبية عالي الفعالية يتمركز شرق البحر المتوسط ليعمل على

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