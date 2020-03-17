تأجيل كأس أمم إفريقيا في الكاميرون

2020/03/17 | 22:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل في الكاميرون.وأرسل “كاف” خطاباش رسميا لجميع الاتحادات المشاركة في البطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة.واستند

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