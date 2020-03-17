2020/03/17 | 22:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار..اعلن امام وخطيب جامع الامام احمد بن حبل في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار الشيخ ناجي الزوبعي ، اليوم الثلاثاء، ان سريان اغلاق مساجد المحافظة دخل حيز التنفيذ للمرة الاولى منذ تحرير مدن الانبار من ارهابي داعش .وقال الزوبعي في تصريح لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” دائرة الوقف السني عممت اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوبعي لـ” العهد نيوز” سريان اغلاق المساجد في عموم مدن المحافظة دخل حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوبعي لـ” العهد نيوز” سريان اغلاق المساجد في عموم مدن المحافظة دخل حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).