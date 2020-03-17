2020/03/17 | 22:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف المنطقة الخضراء بصاروخي كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف المنطقة الخضراء بصاروخي كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).