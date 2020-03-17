باستثناء الاعلاميين ومفارز الصحة .. قرار بتمديد حظر التجوال الى منتصف الاسبوع في كربلاء

2020/03/17 | 22:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء قرر محافظ كربلاء المقدسة ،رئيس خلية الازمة المركزية نصيف جاسم الخطابي ،تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع القادم ،وتستثنى من هذا القرار القوات الامنية والدوائر الخدمية المختصة والصحية والاعلاميون ، فضلا عن حركة دخول البضائع والمواد الغذائية من والى المحافظة .

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