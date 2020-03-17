وزارة الكهرباء تنشئ صندوقاً لدعم المصابين بفايروس كورونا

2020/03/17 | 22:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، انشائها صندوقاً لدعم المصابين بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان لاعلام الوزارة تلقته وكالة صدى ,، انه “انسجاماً مع نداء المرجعية الدينية،أنشأت وزارة الكهرباء صندوقاً للتبرعات في مقر الوزارة وتشكيلاتها للدعم الصحي مساهمةً منها لمعالجة المصابين بفايروس كورونا المستجد”.واشارت الوزارة الى ” وزير الكهرباء لؤي الخطيب تبرع براتبه ومخصصاته كافة

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