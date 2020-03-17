حملة “وعي” تعفر الكاظمية المقدسة للمرة الثانية

2020/03/17 | 22:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، الثلاثاء، للمرة الثانية حملة تعفير لمدينة الكاظمية المقدسة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه حسبا لتوافد الزائرين على مدينة الكاظمية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، اطلقت طبابة الحشد وضمن حملة وعي حملة تعفير وتعقيم واسعة.واضاف ان الحملة وهي الثانية من نوعها في غضون اسبوع شملت

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