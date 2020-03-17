الاتحاد الاسباني لكرة القدم يحدد موعد انتهاء الليغا

2020/03/17 | 22:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث، لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن تأجيل كأس الأمم الأوروبية 2021 كاشفاً آخر التطورات والخطط المتعلقة بالفترة القادمة.وجاء المؤتمر بعد ساعات من قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل إقامة اليورو إلى عام 2021، وهو الخبر الذي من شأنه أن يساعد بطولات الدوري في أوروبا أن تكتمل قبل بداية […]

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