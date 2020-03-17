زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد

2020/03/17 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا.

يتبع...

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، إلى 36 مصابًا، بعد تعديل طريقة رصد الإصابات.

ووفقًا لوكالة "رويترز" قال المتحدث باسم البنتاغون

بغداد اليوم- متابعة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء (17 آذار 2020)، إن العقوبات الأميركية جففت الموارد الاقتصادية وأعاقت قدرة إيران على مكافحة تفشي كورونا.

وقال ظريف في تغريدة عبر منصة "تويتر"، ترجمتها (بغداد اليو

بغداد اليوم- متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، الثلاثاء (17 آذار 2020)، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 16169، والمتعافين 5389، والمتوفين 988 حالة لغاية ظهر اليوم.

وقال جهانبور في تص

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