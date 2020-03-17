الكاتب الشاعر يوسف رجيب الخفاجي

2020/03/17 | 22:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم // مجاهد منعثر منشد يوسف بن حمود بن مهدي بن راضي بن رجيب .ترجع أصول (ال رجيب) إلى قبيلة خفاجة وتنحدر من خفاجة الشنافية , وسكنت تلك الآسرة […]

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