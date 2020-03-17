صحة ذي قار : الفحص المختبري يؤكد سلامة 5 حالات جديدة مشتبه إصابتها بكورونا

2020/03/17 | 22:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء ، بأن الفحص المختبري أكد سلامة 5 حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا في ذي قار.

وقال مدير عام الدائرة الدكتو عبد الحسين الجابري، في بيان تلقته "الغد برس"،أن "الحالات الخمسة التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد كانت نتيجتها سالبة اي غير مصابة بهذا الفايروس".

وبين ان "الفرق الصحية متواصلة في عملها بفحص المشتبه بهم وارسال عيناتهم الى مختبر الصحة العامة في بغداد من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بفايروس كورونا المستجد".

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