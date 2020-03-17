مانشستر يونايتد يمدد عقد الصربي ماتيتش

2020/03/17 | 22:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمديد عقد اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش، لموسم إضافي، ليستمر مع الفريق حتى الموسم المقبل.مدد مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقد اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش، لموسم إضافي.وينتهي عقد ماتيتش مع «الشياطين الحمر» هذا الصيف، لكن يوجد بند يتيح تجديده لمدة عام إضافي.ولعب ماتيتش 109 مباريات مع مانشستر يونايتد، منذ انتقل إليه

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