دوي انفجارات في العاصمة بغداد

2020/03/17 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سمع مساء الثلاثاء دوي انفجارات في مناطق متفرقة في العاصمة العراقية بغداد.وقال شهود عيان لشفق نيوز ان دوي الانفجارات سمع في محيط المنطقة الخضراء ومنطقة الجادرية.

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