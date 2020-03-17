اعتقال مجموعة من المخالفين في مدينة بلد جنوب صلاح الدين

2020/03/17 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، باعتقال اصحاب المحل المخالفين لقرار الحظر.وذكر بيان للخلية حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تم تكليف فوج طوارئ١٤ باعتقال اصحاب المحلات والمواطنين المخالفين لقوانين خلية الازمة ومنها عدم الالتزام بحظر التجوال”.واضاف، انه “كما تم قبل قليل القاء القبض على العديد من المخالفين في […]

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