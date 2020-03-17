2020/03/17 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي : بامكان الصحفي التنقل باعتماد هوية نقابة الصحفيين او هوية مؤسسته المعتمدة في النقابة وهيئة الاعلام والاتصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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