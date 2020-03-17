اسعار النفط تهوي إلى دون 29 دولارا

2020/03/17 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسارعت وتيرة تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية، حيث انخفض سعر خام برنت إلى أقل من 29 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 يناير 2016.

ومع حلول الساعة 21:01 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو بنسبة 3.76٪ ووصل "برينت" إلى 28.92 دولار للبرميل.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو لخام غرب تكساس WTI، بنسبة 3.1٪ ووصل إلى 28.1 دولار للبرميل.

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