كوردستان تعلن إصابة جديدة بكورونا

2020/03/17 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن الإصابة الجديدة هي لامرأة عمرها ٢٧ سنة وهي زوجة شخص تم تشخيص إصابته أمس الاثنين.

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