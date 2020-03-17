2020/03/17 | 23:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار صحة الايتام والفقراء امانة في اعناق الجميع باشر عدد من الخياطين في مدينة بلد جنوب صلاح الدين بحملة تطوعية انسانية لصناعة الكمامات وتوزيعها على المواطنين والايتام والفقراء ورفد المؤسسات الصحية بعد ازمة شحة الكمامات وارتفاع اسعارها بشكل كبير في الصيدليات وذالك بعد تجهيز الخياطين بالاقمشة المعقمة من قبل مستشفى بلد العام الخياطون اكدوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مبادرة إنسانية لشباب محافظة صلاح الدين لمواجهة مخاطر فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مبادرة إنسانية لشباب محافظة صلاح الدين لمواجهة مخاطر فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).