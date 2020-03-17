الزرفي وعبد المهدي يتفقان على تحقيق متطلبات التكليف بما يعزز التجربة الديمقراطية

2020/03/17 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أتفق رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على ...





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