صحة إقليم كردستان تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/03/17 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الثلاثاء، تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد الحالات بالمحافظة الى إصابتين.

وقال الناطق الاعلامي باسم الخلية الازمة، نبيل فاضل في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "صحة ديالى استلم

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الصحة، والبيئة، اليوم الثلاثاء، قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية كافة باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق قرار خلية الازمة المشكلة وفق الامر الديواني رقم (55)، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وجاء في بيان أصدرته الو

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت ادارة مطار محافظة السليمانية الدولي، اليوم الثلاثاء، بدء قرار تعليق الرحلات الجوية بموجب قرار لسلطة الطيران المدني.

وقال قسم العلاقات والاتصال في مطار السليمانية الدولي في بيان له "ان سلطة الطيران المدني أصدرت

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