2020/03/17 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بصواريخ كاتيوشا.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء حيث السفارة الامريكية ومباني للعديد من المؤسسات الحكومية العراقية والبعثات الدبلوماسية، بـ 3 صواريخ من نوع كاتيوشا".

بغداد اليوم - كربلاء

قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الثلاثاء، تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، انه "من اجل حفظ سلامة المواطنين من ابناء محافظة كربلاء المقدسة التي هي الاساس فو

بغداد اليوم _ صلاح الدين

أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، بإصابة 3 اشخاص بينهم امرأة، في قصف بقذائف الهاون استهدفت مسجداً في قضاء طوز خورماتو، شرقي صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "3 اشخاص بينهم

بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر محلي في ديالى، الثلاثاء 17-3-2020، سقوط 3 قذائف هاون على قرية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" 3 قذائف هاون سقطت على قرية الاصلاح في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) دون ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انباء عن سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انباء عن سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).