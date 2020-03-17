حكومة كردستان تجتمع بشأن “كورونا” وغرامات على مخالفي حظر التجول

2020/03/17 | 23:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت ضمن إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس #كورونا المستجد، عقدَت حكومة #إقليم_كردستان اجتماعاً خاصاً لتقييم الإجراءات الوقائية المتخذة بشأن “كورونا” من قبل حكومة الإقليم.الاجتماع الذي ترأسه رئيس

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