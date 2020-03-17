مدير شرطة الفلوجة لـ”العهد نيوز” التنقل بين الاقضية والنواحي غير مسموح فيه والافران والصيدليات غير مشمولة بالحظر

2020/03/17 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الانبار اكد مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد جمال الجميلي اليوم ، الثلاثاء، ان التنقل بين الاقضية والنواحي امر غير مسموح فيه وسيتم محاسبة المخالفين لفرض حظر التجوال .وقال الجميلي في تصريح لوكالة الـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية لم تسمح للمواطنين من التنقل من منطقة الى اخرى في […]

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