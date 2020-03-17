بدء حظر التجوال في بغداد لاسبوع

2020/03/17 | 23:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/يدأ سريان حظر التجوال في بغداد تنفيذا لقرار خلية الازمة الخاصة بمواجهة فايروس كورونا .ويستمر سريان حظر التجوال حتى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل .

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