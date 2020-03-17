صادق عزيز - وباء كورونا و سياسة - مناعة القطيع

2020/03/17 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_عزيز قد يضطر بوريس جونسن رئيس الوزراء البريطاني لتغييرسياسته الوقائية ازاء تفشي وباء كورونا - كوفيد 19COVID بعد أن تعرض لحملة من الانتقادات و الضغوطات من قبل مجموعة من العلماء المختصين، و من الرأي العام البريطاني أيضا.وعلى النقيض من دول العالم و الاتحاد الاوربي تتبع الحكومة البريطانية سياسية " الوقاية الجماعية او ما تعرف ب " مناعة القطيع " التي تستوجب مواجهة الوباء بشكل جماعي وكسب المناعة الجماعية م......

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