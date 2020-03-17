مصطفى راشد - سقوط تجار تخاريف الأديان

2020/03/17 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_راشد سقوط تخاريف ومباخر الآديان =============== "لا الشيعة ناشدوا الحسين ض ......ولا السنة ناشدوا عمر ض ......وقداسة بابا الفاتيكان هرول في شوارع روما تاركاً وراءه كل زيوت السيدة مريم وتاركاً كلّ الصلبان المباركة بسبب فيروس بحجم حبة السمسم فليست الحكاية حكاية خطيئة كبرى بل رجال دين كاذبون ....وهذا عامل نظافة يعقّم مقرّ الإمام الرضا حيث لم يُوفّق الأمام بتعقيم مقر إقامته على ما ......

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