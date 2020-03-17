عبد المهدي يستقبل المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي

2020/03/17 | 23:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء المستقيل د.عادل عبد المهدي ، مساء اليوم ، المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي ، وبارك له تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدا الاستعداد لتسهيل عمله […]

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