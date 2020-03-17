تحالف “الوطن أولا” تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء هي محاولة جديدة لفتح ثغرة في الانغلاق السياسي

2020/03/17 | 23:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف القيادي في تحالف “الوطن أولا” النائب خالد المفرجي، الثلاثاء، أن تكليف عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء هي محاولة جديدة لفتح ثغرة في الانغلاق السياسي الحاصل في العملية السياسية.وقال […]

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