خلية الأزمة في نينوى: نتائج الفحص المختبري لـ3 مشتبه بهم اظهرت سلامتهم من الاصابة بكورونا

2020/03/17 | 23:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خلية الازمة في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، ان “نتائج الفحص المختبري اظهرت سلامة ثلاثة من المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا”.وقال الناطق الرسمي بإسم خلية إدارة الأزمة في نينوى، عدي شهاب العبادي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “قبل قليل وصلت نتائج الفحص المختبري لثلاث حالات اشتباه، وظهرت نتائج الفحوصات بعدم اصابتهم بفيروس كورونا”.[…]

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