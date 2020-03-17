2020/03/17 | 23:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر : القوى الشيعية تنهي اجتماعا حضره المالكي والحكيم والعامري والفياض وهمام حمودي وتتفق على رفض تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة وبصدد اصدار بيان شديد اللهجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/17 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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