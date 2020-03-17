2020/03/17 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوى الشيعية تنهي اجتماعا حضره المالكي والحكيم والعامري والفياض وحمودي وتتفق على رفض تكليف الزرفي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوى الشيعية تنهي اجتماعا حضره المالكي والحكيم والعامري والفياض وحمودي وتتفق على رفض تكليف الزرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).