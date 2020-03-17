الاعلام الامني: سقوط صاروخين في منطقة الجادرية وسط بغداد

2020/03/17 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، سقوط صاروخين في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين نوع كاتيوشا انطلقا من منطقة عرب جبور باتجاه منطقة الجادرية أحدهما سقط على بناية متروكة قرب هيئة الحج والعمرة والاخر سقط في نهر دجلة".

وأضافت، أن "الصاروخين لم يسفرا عن وقوع خسائر تذكر".

بغداد اليوم - متابعة

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي، الثلاثاء، إطلاق صواريخ على قاعدة التاجي او وقوع انفجارات قرب منشآت تابعة له.

وقال المتحدث في تغريدة له على تويتر، " لم تطلق صواريخ على معسكر التاجي.



كما لم تح

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء حيث السفارة الامريكية ومباني للعديد من المؤسسات الحكومية

بغداد اليوم - كربلاء

قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الثلاثاء، تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، انه "من اجل حفظ سلامة المواطنين من ابناء محافظة كربلاء المقدسة التي هي الاساس فو

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