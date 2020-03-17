المتحدث باسم التحالف الدولي ينفي إطلاق صواريخ على قاعدة التاجي او وقوع انفجارات قرب منشآت تابعة له

2020/03/17 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي، الثلاثاء، إطلاق صواريخ على قاعدة التاجي او وقوع انفجا...





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