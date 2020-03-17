زين كاش تعفي المشتركين من رسوم اصدار بطاقة الوالت كارد بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم تحويل الأموال داخل العراق

2020/03/17 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تضامنا مع الوضع الراهن الذي يمر به العالم عامة وعراقنا الحبيب خاصة من حيث الحد من انتشار فيروس ك...





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