أمانة بغداد: استعداد واستنفار لمواكبة امطار غزيرة محتملة

2020/03/17 | 23:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد عن توجيه ملاكاتها ولا سيما العاملة في مجال المجاري بالاستعداد والاستنفار لمواكبة امطار غزيرة محتملة خلال الساعات المقبلة ومستمرة حتى يوم غد الثلاثاء .الامانة وجهت ملاكاتها بتهيئة المحطات والخطوط ولا سيما الطوارئ والتواجد ميدانياً لمواكبة امطار غزيرة محتملة والتنسيق مع القوات الأمنية كون الامانة مستثناة من قرار الحظر الذي دخل حيز

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