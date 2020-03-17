2020/03/17 | 23:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض ونقد أ.د.فرست مرعي لقد كانت مبادرة شجاعة من لدن السيد فريد أسَسَرد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ومدير مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية في السليمانية، عندما فتح ملف (الجذور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجذور التاريخية للعقائد البارزانية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجذور التاريخية للعقائد البارزانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).