تشكيل خلية أزمة في ناحية الشمال/ سنوني، والإتفاق على عدة نقاط للوقاية من فايروس كورونا

2020/03/17 | 23:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- متابعة تم تشكيل خلية ازمة في ناحية الشمال ( سنوني) من الاجهزة الامنية (مديرية شرطة الشمال/ فوج طوارئ الشرطة العاشر/ لواء 71 فرقة 15 للجيش العراقي/مكتب الامن الوطني/ شعبة اسخبارات سنجار/ وحدات مقاومة سنجار ( اليبشي والأسايش) وبلدية الشمال وبلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية ومستشفى سنوني والمركز الصحي في الناحية ومنظمة اطباء …

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