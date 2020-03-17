الزرفي يعد بانهاء المظاهر المسلحة واجراء انتخابات نزيهة

2020/03/17 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في بيان ، العمل على حصر السلاح بيد الدولة والقضاءِ على كل المظاهر المسلحة، وبسط سلطة الدولة، وتعزيز السلم الاهلي التام والتعايش المشترك بين الجميع دون تمييز.كما اكد الزرفي، حرصه على التحضير لاجراء انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة وشفافة، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأممِ الامم المتحدة العاملة في العراق وخلال مدة أقصاها سنةٌ واحدة من تشكيل الحكومة القادمة.

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