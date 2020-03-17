نقابة الصحفيين تنفي احتكار هويتها في تنقل الاعلاميين اثناء الحظر

2020/03/17 | 23:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان بامكان الصحفيين التنقل خلال حظر التجوال بالاعتماد على الهوية الصادرة من نقابة الصحفيين العراقيين ، او الهوية الصادرة من مؤسساتهم المعتمدة في النقابة او هيئة الاعلام والاتصالات .وقال اللامي في بيان ان " بالامكان الاعتماد على هوية النقابة حتى في حالة كونها غير مجددة ، على ان يحمل الصحفي هوية المؤسسة التي يعمل فيها ".

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