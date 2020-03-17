عمليات بغداد تحذر بمحاسبة “ضعاف النفوس” من رفع أسعار المواد الغذائية

2020/03/17 | 23:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، بمتابعة الاسواق وأسعار المواد الغذائية، لافتا الى انه سيتم محاسبة ضعاف النفوس.وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تم التوجيه ، بمتابعة الأسواق وأسعار المواد الغذائية من اجل محاسبة ضعاف النفوس الذين يحاولون التلاعب في رفع الاسعار مستغلين الظروف الحالية”.واشار الى انه “قد كلفت قيادة […]

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