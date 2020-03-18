خلية الإعلام الأمني توضح طبيعة تفجيرين هزا وسط بغداد

2020/03/18 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء بسقوط صاروخين على منطقة التجارية وسط العاصمة بغداد دون وقوع خسائر.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إن "صاروخين نوع كاتيوشا انطلقا من منطقة عرب جبور باتجاه منطقة الجادرية، سقطا على بناية متروكة قرب هيئة الحج والعمرة من دون خسائر".

وكان شهود عيان قد أبلغوا شفق نيوز بسماع دوي انفجارات سمع في محيط المنطقة الخضراء ومنطقة الجادرية وسط بغداد.

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