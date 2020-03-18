بالصور.. بغداد بعد دخولها الحظر والنجدة تنتشر

2020/03/18 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه مدير نجدة بغداد العميد علي كريم، الثلاثاء، جميع الدوريات بالمباشرة بتطبيق قرار خلية الازمة وفرض حظر التجوال في عموم مناطق العاصمة.

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